Incidente tra due auto su via Nettunense a Lanuvio, vicino Roma, ieri pomeriggio. Da quanto trapela, sono quattro i feriti, tra i quali una coppia di Aprilia di 78 e 74 anni, ricoverati in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Sabato, a 500 metri di distanza, c'era stato un altro scontro fra auto in cui è morta una donna di 80 anni.