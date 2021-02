Covid Roma, l’8 marzo aprirà l’hub per i vaccini alla stazione Termini

Lo ha annunciato in mattinata l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Sarà la prima stazione in Italia in cui si potranno fare le vaccinazioni”, il commento dell’ad di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti

L'8 marzo aprirà un hub per le vaccinazioni presso la stazione Termini di Roma. Ad annunciarlo è l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine del sopralluogo effettuato questa mattina presso il centro vaccini attivato a Fiumicino. "Sarà la prima stazione in Italia in cui si potranno fare le vaccinazioni - ha commentato l'ad di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti -. Probabilmente inviteremo anche Draghi a presenziare. Sarà il primo grande hub ferroviario a fare una cosa del genere. In quell'occasione - ha fatto sapere - presenteremo il treno sanitario che abbiamo messo a disposizione della Protezione Civile e della Croce Rossa per trasportare malati Covid o gravi".