Covid Roma, alla Cecchignola hub della Difesa per vaccini di massa

Il primo hub messo a disposizione dalla Difesa per le somministrazioni del vaccino ai cittadini è stato allestito presso la cittadella militare della Cecchignola, a Roma. La struttura, pronta per essere attivata nelle prossime settimane, quando la campagna vaccinale entrerà nel vivo, potrà ospitare tutti coloro che si saranno prenotati per ricevere il vaccino. Per il momento, sarà utilizzata per la somministrazione ai militari e al personale della Difesa. A questo primo Centro, su disposizione del ministro Lorenzo Guerini, ne seguiranno altri in tutta Italia sulla base delle richieste delle Aziende Sanitarie Locali.