Roma, foto sui social delle scale mobili abbandonate della metro Villa

Il corrispondente in Italia dell’agenzia Reuters ha postato lo scatto su Twitter delle scale che non sono più utilizzate da anni. Sotto il post si è accesa la polemica

Il giornalista Crispian Balmer, corrispondente in Italia dell’agenzia di stampa britannica Reuters e già inviato a Gerusalemme, Parigi, Madrid, domenica 21 febbraio ha postato su Twitter una foto dell’ingresso alle scale mobili di Villa Borghese, a Roma. Dimenticate e ormai ridotte a un orticello, le scale non sono più utilizzate da anni: tanto tempo fa erano state previste per collegare la superficie cittadina con l’area del parcheggio per le auto, sotto al Galoppatoio. Sotto il post di Balmer, come riporta il Corriere della Sera, si è accesa la polemica.