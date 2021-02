Roma, disagi sulla metro A oggi a causa di un atto vandalico

A causa di un atto vandalico si registrano disagi ai passeggeri questa mattina sulla linea A della metropolitana a Roma. Lo comunica Atac in un tweet specificando che il servizio è stato inizialmente interrotto e poi è ripreso con "forti ritardi". Secondo quanto si è appreso, dai primi accertamenti dei tecnici dell'Atac sembrerebbe che qualcuno abbia premuto i pulsanti emergenza in una delle stazioni provocando un blackout su tutta la linea. Sono ancora in corso le verifiche dei tecnici. A quanto riporta Il Messaggero, sulle banchine delle stazioni c'è ressa per via delle persone in attesa dei treni.