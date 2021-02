Lo schianto è avvenuto ieri in via Nettunense, la donna è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale

Una donna è morta a seguito di un incidente avvenuto ieri in via Nettunense a Lanuvio, vicino a Roma. Tre le auto coinvolte, a bordo di una di queste viaggiava una coppia di coniugi, di 80 e 85 anni. La donna è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri della stazione di Lanuvio, da chiarire la dinamica dell'incidente.