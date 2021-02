Blitz in un liceo occupato di Roma, denunciati 3 ragazzi

Un gruppo di persone, incappucciate e armate di mazze e bastoni, ha fatto irruzione ieri sera al liceo Mamiani di Roma, occupato nei giorni scorsi. Tra questi, tre studenti romani di 20 anni, fermati dai carabinieri mentre fuggivano. I militari della compagnia Trionfale, in transito in via Brofferio, vicina all’istituto, hanno notato alcuni ragazzi che, alla loro vista, sono scappati verso un’auto, ma sono stati bloccati. In macchina gli uomini dell'Arma hanno trovato due martelli, un coltello, tre passamontagna e uno striscione. I tre giovani, uno dei quali sembra essere vicino ad ambienti di destra, sono stati denunciati per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Il blitz

A dare notizia del raid avvenuto ieri sera sono stati gli studenti presenti nel liceo. “Hanno tirato una bomba carta all'interno della scuola tra i ragazzi che stavano nel cortile e aggredito fisicamente due studenti con mazze, bastoni e attrezzi taglienti”, hanno raccontato. Sul posto è intervenuta la polizia dopo la segnalazione di alcuni cittadini, che hanno notato un gruppo di persone incappucciate entrare nella scuola, ma all’arrivo degli agenti non c’erano più. Tre di loro sono però stati fermati dai carabinieri mentre fuggivano.