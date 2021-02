Valerio Massimo Manfredi e la moglie trovati esanimi in casa: gravi

Lo scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi è stato trovato esanime in un appartamento in via dei Vascellari, a Roma. Manfredi, secondo quanto si apprende, era con la moglie, anche lei ritrovata priva di sensi. L'allarme è stato dato dalla figlia dello scrittore. Entrambi sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. L'ipotesi più probabile è una intossicazione da monossido di carbonio.

La carriera

Nato a Piumazzo, in provincia di Modena, l’8 marzo del 1943, Manfredi è uno dei divulgatori culturali più noti al grande pubblico italiano, autore di romanzi e saggi storici tradotti in 39 lingue. Laureato in lettere classiche all’università di Bologna e specializzato in topografia del mondo antico, ha insegnato all'Università Ca' Foscari Venezia, alla Loyola University Chicago, all'École pratique des hautes études della Sorbona di Parigi, all'Università Cattolica del Sacro Cuore e alla Bocconi di Milano. Tra i suoi romanzi, la serie Aléxandros e la trilogia di Ulisse.