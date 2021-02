Roma, possibile apertura dei cantieri della funivia entro il 2022

Oggi la Giunta capitolina ha dato il via libera al progetto di fattibilità dell'opera che collegherà Battistini a Casalotti. Il passaggio successivo è la progettazione definitiva

I cantieri della prima funivia di Roma, che a nord della città collegherà Battistini a Casalotti, potrebbero essere aperti entro il 2022. Questo, stando a quanto si apprende, l'ipotesi degli addetti ai lavori che si stanno occupando del progetto. Oggi la Giunta capitolina ha dato il via libera al progetto di fattibilità dell'opera. Il passaggio successivo è la progettazione definitiva - finanziata dallo Stato - che sarà la base per la gara. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci una riunione tra tecnici di Comune e Mit. Per la progettazione definitiva, la gara di aggiudicazione e la progettazione finale delle parti tecnologiche si stimano 18 mesi.