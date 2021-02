Incidente a Roma, scontro tra auto e moto: muore un ragazzo

È avvenuto nella tarda mattinata di oggi su via Nomentana, all'altezza dell'incrocio con viale Regina Margherita. Ferita un’altra persona, trasportata in ospedale. Da chiarire la dinamica

Un ragazzo ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi su via Nomentana, all'altezza dell'incrocio con viale Regina Margherita, a Roma. Il giovane era alla guida di una moto quando si è scontrato con un’auto. Con la vittima viaggiava anche un’altra persona, trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i carabinieri. Da chiarire se uno dei due veicoli sia passato con il rosso. Quell'incrocio già in passato è stato teatro di incidenti gravi.