Roma, rapina ragazzo ma due clochard lo aggrediscono

Un uomo ha aggredito un ragazzo ieri sera in piazza Flavio Biondo, in zona stazione Trastevere a Roma, e lo ha rapinato del giubbotto. Secondo quanto si è appreso, ad assistere alla scena due senza fissa dimora che hanno aggredito l'autore della rapina, trasportato in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita. Anche il ragazzo è stato portato in ospedale. Sul posto la polizia che ha denunciato l'autore della rapina e i due clochard che lo hanno aggredito.