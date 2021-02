Maxi sequestro di cocaina ad Acilia, arrestato un 32enne

Maxi sequestro di cocaina da parte dei carabinieri di Ostia ad Acilia, nel quadrante sud di Roma. I militari hanno arrestato un 32enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i militari hanno notato lo strano atteggiamento dell'uomo, con precedenti, e hanno dunque deciso di seguirne gli spostamenti. Dopodiché sono intervenuti per una perquisizione nella sua abitazione, dove hanno trovato e sequestrato 25 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 26,8 chili, nonché oltre 210mila euro in contanti.

Il valore dello stupefacente

L'uomo è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Roma Rebibbia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Lo stupefacente sequestrato, non ancora "tagliato", avrebbe potuto fruttare - secondo gli investigatori - quasi 5 milioni di euro ed era destinato a rifornire le principali piazze di spaccio di Roma e del litorale.