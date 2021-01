Fiumicino, sorpreso con cocaina: arrestato spacciatore

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati altri 3,8 grammi di cocaina oltre a un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Fiumicino dalla polizia per spaccio. L'uomo è stato fermato perché aveva adosso e nascosta in casa cocaina pronta per essere spacciata.

La perquisizione

