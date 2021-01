Roma, folla di giovani in piazza del Popolo: segnalate due aggressioni

Ieri pomeriggio decine di ragazzi, per lo più minorenni, si sono riversate nel centro della Capitale. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che hanno poi disperso i presenti nelle strade limitrofe. In corso accertamenti per risalire ai responsabili delle aggressioni

Ancora maxi assembramenti e aggressioni tra giovani a Roma. Dopo gli episodi avvenuti nel periodo pre natalizio, ieri pomeriggio decine di gruppi di ragazzi, per lo più minorenni, si sono riversate in piazza del Popolo. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che hanno poi disperso i presenti nelle strade limitrofe. Due giovani hanno riferito alle forze dell’ordine due diverse aggressioni e ora sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili. In ogni caso, secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, al momento non sono state notificate sanzioni per la violazione delle norme anti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Assembramenti sono stati segnalati anche nelle strade della movida del quartiere Eur.

"Non dobbiamo abbassare la guardia, ma continuare ad agire in modo responsabile. Lo dobbiamo fare per tutelare i nostri cari e la comunità", scrive su Facebook la sindaca Virginia Raggi, che lancia un appello ai più giovani: "Il virus non è stato ancora sconfitto, quindi, non possiamo vanificare gli sforzi fatti finora. Quella che stiamo vivendo è una fase delicata e abbiamo il dovere di agire in modo corretto, senza eccezioni. Episodi come quelli di ieri sera non sono tollerabili e vanno condannati con fermezza", conclude la prima cittadina.