Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio diminuiscono i casi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

9:00 - Musei Vaticani riaprono dal primo febbraio

I Musei Vaticani riaprono le loro porte al pubblico. Dopo 88 giorni di chiusura per l'emergenza Covid, a partire da lunedì prossimo, 1 febbraio 2021, sarà finalmente possibile tornare a visitare le Collezioni Vaticane tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, con ultimo ingresso alle ore 16,30, con prenotazione online obbligatoria. Lo comunicano in via ufficiale i Musei Vaticani sui loro canali social. Per le Collezioni pontificie si tratta della più lunga chiusura dalla Seconda guerra mondiale.

8:10 - A Roma i casi tornano a quota 600

Nel Lazio ieri su oltre 12mila tamponi e oltre 14mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si sono registrati 1.160 casi positivi, 48 decessi e +1.517 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città tornano a quota 600.