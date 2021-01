Ostia, fiamme in appartamento: grave donna colpita da malore

Una donna di 52 anni ieri sera è stata trasportata in codice rosso in ospedale in seguito a un incendio scoppiato in un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Marino Fasan a Roma, nella zona di Ostia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. La donna era priva di sensi quando è stata soccorsa sul pianerottolo. Secondo quanto si apprende, sarebbe stata colpita da infarto mentre tentava di scappare. Lievemente intossicati anche due poliziotti. L'incendio ha reso inagibili tre appartamenti.