Roma, 98enne guarisce dal Covid e trova buono postale da 475mila euro

Dopo essere risultata positiva al Covid-19, un'anziana di 98 anni ha trovato in casa, durante il periodo di isolamento, un buono fruttifero postale che oggi vale 475mila euro. A raccontarne la storia, avvenuta a Roma, è il Corriere della Sera.

Lo scorso novembre la donna, Maria G., ha avuto esito positivo al tampone, seppure in modo lieve. I medici le hanno raccomandato di stare a casa e l'anziana, residente insieme alla figlia al Prenestino, per passare il tempo ha iniziato a riordinare la casa. Così, poco prima di Natale, nel vano di una vecchia macchina da cucire è spuntato il buono da 50 milioni di lire, emesso dalle Poste italiane il 13 gennaio 1986. Era stato un gesto del marito, ufficiale dell'Esercito in pensione, che nel 1986 aveva deciso di investire così la liquidazione.