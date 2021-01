Roma, aggredisce e ferisce con una mazza la convivente: arrestato

Il 24enne dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e di detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Un uomo di 24 anni, a Roma, è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito e ferito la convivente. I militari sono intervenuti presso l'abitazione della coppia, al cui interno hanno trovato la giovane gravemente ferita e in stato di choc.

La ricostruzione dei fatti

I militari hanno ricostruito una prolungata storia di maltrattamenti culminata, nella mattinata di ieri, in una violenta aggressione, nel corso della quale l'uomo, brandendo una mazza di ferro, ha gravemente ferito la giovane convivente. L'uomo stato rintracciato e bloccato dai militari che nell'occasione lo hanno anche trovato in possesso di 45 grammi di marijuana. Adesso dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.