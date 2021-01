Navigator, il 9 febbraio manifestazione a Roma per rinnovo contratto

Il 9 febbraio a Roma e in altre città i navigator scenderanno in piazza per chiedere il rinnovo del proprio contratto, in scadenza ad aprile. Le manifestazioni saranno in concomitanza con Ia giornata di mobilitazione nazionale proclamata dai sindacati UilTemp, Nidil Cgil e Felsa Cisl.

Sindacato Uiltemp: "Inopportuno interrompere il percorso lavorativo"

"Da tempo chiediamo di avere un confronto normale con il governo", dichiara all'ANSA il segretario nazionale di Uiltemp, Gianvincenzo Benito Petrassi. "Pensiamo che sia inopportuno - aggiunge - interrompere il percorso lavorativo di queste persone. Il reddito di cittadinanza è stato prorogato e sarebbe un colpo al sistema dei centri per l'impiego che già è sottodimensionato"