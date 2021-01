Roma, sorpresi con cocaina, hashish e marijuana ad Acilia: 2 arrestati

Il 41enne e il 33enne, entrambi con precedenti, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida mentre una terza persona, un 21enne incensurato, è stata deferita in stato di libertà

Due uomini sono stati arrestati ad Acilia, frazione di Roma, dopo essere stati trovati in possesso di circa 100 grammi di droga, tra cui cocaina, hashish e marijuana, oltre a materiale per il confezionamento in dosi. Il 41enne e il 33enne, entrambi con precedenti, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, mentre una terza persona, un 21enne incensurato, è stata deferita in stato di libertà.