Covid, nel Lazio slitta di 7 giorni piano vaccini per over 80

Slitta di una settimana la campagna vaccinale per gli over 80 nel Lazio. Le prenotazioni, la cui apertura in un primo momento era prevista per il 25 gennaio, saranno attivate dal primo febbraio, mentre le somministrazioni prenderanno il via l'8 febbraio. Lo slittamento è dovuto ai ritardi nella consegna delle dosi dei vaccini. "Auspichiamo che non vi siano ulteriori rallentamenti nelle consegne, per noi è importante la copertura degli over 80", afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Sospese le prime dosi

Il Lazio da ieri ha inoltre sospeso la somministrazione delle prime dosi per concentrarsi solo sui richiami. Anche in questo caso la decisione è stata presa a fronte dei tagli annunciati dalla Pfizer "per questa e la prossima settimana". La sospensione durerà, al momento, per quattro giorni massimo "per mettere in sicurezza tutti i richiami".