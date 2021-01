Fara Sabina, falsi finanzieri rapinano famiglia: indagini in corso

Dopo l'irruzione in casa, i tre falsi militari hanno diviso i componenti della famiglia (padre, madre e figlio minorenne) nelle stanze della casa e si sono fatti consegnare gioielli e contanti

Vestiti da finanzieri hanno chiesto di entrare in casa per eseguire una perquisizione domiciliare alla ricerca di sostanze stupefacenti, poi una volta dentro hanno svaligiato la villa. È avvenuto nel comune di Fara Sabina (Rieti), in località Stallone, dove tre persone con il volto parzialmente travisato da mascherine chirurgiche e berrettino, due dei quali con casacche della Guardia di Finanza, hanno rapinato una famiglia.

La rapina

Dopo l'irruzione in casa, i tre falsi militari hanno diviso i componenti della famiglia (padre, madre e figlio minorenne) nelle stanze della casa e si sono fatti consegnare gioielli e contanti. Di fronte ai sospetti e alla reazione del padre, uno dei rapinatori ha estratto un revolver minacciandolo. I tre si sono allontanati a bordo di un'auto facendo perdere le loro tracce. Sull'accaduto indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo di Carabinieri di Rieti e della Compagnia di Poggio Mirteto. Le indagini sono coordinate dalla Procura del capoluogo sabino.