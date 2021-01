Scuola, Roma: protesta degli studenti contro Dad in piazza del Popolo

Come accade da alcuni giorni, anche questa mattina un centinaio di ragazzi delle superiori si sono ritrovati per un sit-in in piazza del Popolo

Continuano le proteste studentesche a Roma contro la didattica a distanza. Come accade da alcuni giorni, anche questa mattina un centinaio di studenti di scuole superiori si sono ritrovati per un sit-in in piazza del Popolo.

La protesta

Seduti per terra a distanza di sicurezza, hanno ribadito la richiesta di tornare in aula, sotto gli occhi di polizia e carabinieri schierati per presidiare la piazza.