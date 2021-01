Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, si è vaccinato contro il Covid. Come annunciato nei giorni scorsi, è stato l'ultimo dei vaccinati tra gli operatori sanitari dello Spallanzani. "Io sono il direttore e non sono in corsia e credo - aveva spiegato - come qualsiasi bravo capitano, debba mettere prima in sicurezza tutto il personale e poi io sarò ultimo dei medici". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI)

12:49 - Folla per l'attore Can Yaman, capo della polizia chiede relazione

Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha chiesto una relazione per una "immediata e dettagliata" ricostruzione di quanto avvenuto ieri in centro a Roma presso l'hotel Eden dove diverse decine di giovani si sono radunati per la presenza dell'attore turco Can Yaman, nella Capitale per uno spot del regista Ferzan Ozpetek. Immagini che sono circolate in queste ore sui social. Gabrielli, secondo quanto si apprende, ha espresso una dura critica per l'accaduto, in quanto si è creato un assembramento ingiustificato, e ha ribadito la necessità della "massima attenzione" affinché simili episodi non si ripetano: situazioni simili, avrebbe sottolineato il capo della Polizia, "non solo espongono al contagio molte incaute persone ma gettano discredito sull'impegno delle forze di Polizia"

11:48 - Folla in zone movida, chiuse alcune piazze a Roma

Isolate ieri dalla polizia locale alcune aree della movida a Roma a causa della folla. A quanto reso noto, a partire dal tardo pomeriggio di ieri e fino all'inizio del coprifuoco, le pattuglie dei vigili hanno isolato temporaneamente alcune aree nei quartieri Trastevere e del Pigneto a causa della presenza di calca di persone che impediva il rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio. Stesso provvedimento anche a piazza Bologna.

11:32 – Il direttore sanitario della Spallanzani si vaccina

