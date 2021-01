Covid Lazio, per le superiori didattica a distanza fino al 18 gennaio

“La Regione dopo aver potenziato il sistema dei trasporti è pronta a far ritornare gli studenti in presenza, ma la curva dei contagi di questi ultimi giorni ci costringe a scegliere la prudenza", ha spiegato il vicepresidente della giunta regionale Daniele Leodori

Nel Lazio le scuole superiori saranno in didattica a distanza fino al 18 gennaio. Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, visto l'incremento della curva dei contagi, firmerà oggi un'ordinanza per posticipare al 18 gennaio l'apertura in presenza delle scuole superiori. Fino a quella data continuerà ad essere attiva la didattica a distanza per gli studenti delle scuole secondarie. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Leodori: “Dal 18 gennaio seguiremo le indicazioni nazionali”

"Il nostro obiettivo è quello di riaprire in sicurezza le scuole ma è doveroso farlo garantendo il massimo livello di attenzione. La Regione Lazio dopo aver potenziato il sistema dei trasporti è pronta a far ritornare gli studenti in presenza ma la curva dei contagi di questi ultimi giorni ci costringe a scegliere la prudenza", ha spiegato il vicepresidente della giunta regionale Daniele Leodori. "Dal 18 gennaio - conclude Leodori - seguiremo le indicazioni nazionali in merito alla riapertura in presenza delle scuole".