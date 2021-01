Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Grazie a questa grande squadra regionale, con i policlinici e i centri di ricerca, si è raggiunto un risultato straordinario nelle vaccinazioni, ora stanno vaccinando il personale sanitario, e la somministrazione del vaccino è già iniziato nelle Rsa, poi verrà dato agli anziani ricoverati, e poi via via in base alle fasce di età. E' un lavoro che richiederà mesi", ha detto Nicola Zingaretti, governatore del Lazio.

Intanto, ieri nel Lazio si sono registrati 2.007 nuovi caso di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:06 - Vaccini: Zingaretti: "Squadra regione Lazio ha funzionato"

"Grazie a questa grande squadra regionale, con i policlinici e i centri di ricerca, si è raggiunto un risultato straordinario nelle vaccinazioni, ora stanno vaccinando il personale sanitario, e la somministrazione del vaccino è già iniziato nelle Rsa, poi verrà dato agli anziani ricoverati, e poi via via in base alle fasce di età. E' un lavoro che richiederà mesi", ha detto Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, intervistato a Tg2Post sul 'successo' del piano di vaccinazione del Lazio. "Questa è una bellissima notizia quella del vaccino italiano che potrà essere inoculato in una unica soluzione e conservato senza necessità di una complicata catena del freddo: il nostro è stato un atto di fiducia verso la forza e la scienza italiana, e il Lazio è una culla italiana della ricerca, come Regione Lazio quindi abbiamo fatto un investimento".