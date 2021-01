Roma, maxi rissa con pistola a Centocelle: arrestato 29enne

Secondo quanto si è appreso, a un certo punto durante la lite il giovane è arrivato in auto per difendere uno dei due gruppi ed è sceso dalla macchina armato di pistola

Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma, intervenuti ieri sera in piazzale delle Gardenie, nel quartiere Centocelle a Roma, per sedare una maxi rissa in cui erano coinvolti due folti gruppi di persone.

L'arresto

Secondo quanto si è appreso, a un certo punto durante la lite il giovane è arrivato in auto per difendere uno dei due gruppi ed è sceso dalla macchina armato di pistola. Il 29enne è stato inseguito e bloccato dagli agenti. Dovrà rispondere di rissa, porto abusivo d'arma e resistenza a pubblico ufficiale. Le altre persone coinvolte nella rissa sono riuscite a scappare e ora sono in corso le indagini per individuarle.