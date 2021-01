Maltempo, strade allagate a Roma: 100 interventi in 24 ore

Deviazioni del traffico in via della Magliana, in viale Luca Gaurico, in via Laurentina altezza Colle dei Pini e in via Tiberina

In poco più di 24 ore sono stati oltre 100 gli interventi per il maltempo eseguiti dalle pattuglie della Polizia Locale in diverse zone della Capitale.

Questa mattina agenti del VI Gruppo Torri sono intervenuti in via Collatina, all'altezza di via Capranesi zona La Rustica, dove la strada risultava invasa dalle acque di un canale a fianco della carreggiata. Allagamenti e deviazioni del traffico anche in via della Magliana, altezza GRA, in viale Luca Gaurico, in via Laurentina altezza Colle dei Pini e in via Tiberina, dove la circolazione stradale è stata messa in sicurezza a seguito di uno smottamento del terreno.