Cisterna di Latina, balla in locale e posta foto: multato consigliere

Un consigliere comunale di Cisterna di Latina, Luigi Iazzetta, è stato multato per aver violato le norme anti Covid dopo aver partecipato a una festa danzante in un ristorante nonostante i divieti imposti. Sanzionato anche il titolare del locale.

La vicenda

Un gruppo di persone, tra cui il consigliere, si è riunito per un pranzo prima della Vigilia di Natale in un ristorante di Cisterna. Il pasto si è poi trasformato in una vera e propria festa danzante senza alcun dispositivo di protezione né distanziamento. Lo stesso consigliere del Gruppo Misto, che fa parte della maggioranza, ha poi postato sui social alcune immagini della festa, con balli e trenini. Video che sono giunti all'attenzione anche della Questura di Latina e ieri, dopo gli accertamenti compiuti dagli investigatori del Commissariato di Cisterna, sono arrivate le prime contravvenzioni.

Le accuse

I poliziotti hanno multato sia l'esponente politico, sia il titolare del ristorante dove si è svolta la festa in quanto, come mostrano i filmati, non hanno utilizzato "i previsti e obbligatori dispositivi sanitari", né si sono preoccupati di mantenere le distanze di sicurezza. Proseguono inoltre gli accertamenti della polizia per cercare di identificare gli altri partecipanti.