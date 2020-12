Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

L'intesa raggiunta "prevede il rientro a scuola il 7 gennaio al 50% fino al 15 gennaio per poi aumentare la didattica in presenza al 75%"

"Esprimiamo soddisfazione per l'intesa raggiunta in sede di confronto tra regioni e Governo, intesa che prevede il rientro a scuola il 7 gennaio al 50% fino al 15 gennaio per poi aumentare la didattica in presenza al 75%". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio.

"Esprimiamo soddisfazione per l'intesa raggiunta in sede di confronto tra regioni e Governo, intesa che prevede il rientro a scuola il 7 gennaio al 50% fino al 15 gennaio per poi aumentare la didattica in presenza al 75%. Parallelamente, come Regione Lazio, continueremo a cercare il confronto e la concertazione con tutte le parti interessate, a cominciare dalle organizzazioni sindacali, nell'ormai consueto tavolo settimanale che convochiamo unitamente all'ufficio scolastico regionale". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio.