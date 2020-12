Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Risalgono a 333 i positivi nel comune di Fiumicino secondo i dati diffusi dalla Asl Rm3. Nelle ultime 48 ore sono stati registrati 41 nuovi positivi e 39 persone sono guarite.

Intanto, ieri sono stati 1.471 i nuovi casi nel Lazio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:10 - A Fiumicino i positivi risalgono a 333

Risalgono a 333 i positivi nel comune di Fiumicino secondo i dati diffusi dalla Asl Rm3. Nelle ultime 48 ore sono stati registrati 41 nuovi positivi e 39 persone sono guarite. È ancora tra Isola sacra e Fiumicino che si concentra il numero maggiore di casi: il 64% mentre il rapporto tra popolazione e positivi è pari a 0,40, con un'età media di 40 anni. "Sono giorni molto complicati, quelli che stiamo vivendo e che ci apprestiamo a vivere - sottolinea il sindaco Esterino Montino - lo dimostrano i provvedimenti particolarmente restrittivi presi ieri dal Governo. Per questo voglio rivolgere un appello al massimo rispetto delle regole. Tutte e tutti vorremmo stare insieme ai nostri amici e parenti, ma non cerchiamo scappatoie, escamotage, interpretazioni fantasiose dell'ultimo decreto: seguiamo attentamente quanto stabilito sugli spostamenti e sulla possibilità di ospitare altre persone o di andare a trovarle. È fondamentale che ognuno di noi si comporti avendo chiaro in mente che siamo parte di una comunità e, quindi, responsabili gli uni per gli altri. Naturalmente, vale la raccomandazione di sempre a mantenere la distanza interpersonale, indossare bene la mascherina e a evitare gli assembramenti, specialmente nei negozi e nelle zone dello shopping dove è più facile che si creino".