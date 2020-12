Roma, attimi di tensione durante manifestazione in centro

Studenti e precari, scesi in piazza contro la legge di bilancio del Governo, sono stati bloccati dalle forze dell'ordine in tenuta antisomossa all'altezza di largo Argentina

Attimi di tensione nel tardo pomeriggio in centro a Roma durante la manifestazione contro "la legge di bilancio del Governo ai tempi del Covid” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). In piazza studenti e precari che, intenzionati a raggiungere Montecitorio, sono stati bloccati dalle forze dell'ordine in tenuta antisomossa all'altezza di largo Argentina. "Fateci passare, siamo con le braccia alzate", urlavano alcuni manifestanti.