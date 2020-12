Anabolizzanti e falsificazione ricette, sequestri a Latina

A Latina i carabinieri hanno dato esecuzione a quattro decreti di perquisizione locale e personale. Le indagini hanno permesso di trovare e sottoporre a sequestro diverso materiale probatorio tra cui false ricette mediche, nonchè 200 tra compresse e fiale di farmaci ad azione dopante.

Le indagini

L'attività investigativa deriva dal costante monitoraggio del NAS sulla corretta dispensazione di medicinali, oggetto di possibili impieghi illeciti quale il doping in attività sportive e palestre, presso le farmacie pontine. Proprio in questi esercizi i quattro indagati, due parrucchieri e due addetti alla sicurezza privata, si approvvigionavano, per mezzo di ricette rubate e riportanti l'indicazione di ignari medici, di numerose confezioni di farmaci ad azione anabolizzante (principalmente testosterone) e di altri medicinali assunti per contrastarne gli effetti collaterali. Presso il domicilio di uno dei soggetti sottoposti alle indagini, durante le perquisizioni, è stato anche sequestrato un numero superiore di munizioni rispetto a quello dichiarato, relativamente a una pistola legalmente detenuta.