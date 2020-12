Roma, muore investito da due auto: caccia a pirata della strada

Un uomo è morto investito ieri sera a Roma. L'episodio è accaduto in viale Palmiro Togliatti. Sul posto indaga la polizia locale.

La ricostruzione dei fatti

A quanto accertato il 39enne di nazionalità romena è stato investito da una prima auto guidata da un giovane che non si è fermato per poi tornare poco dopo sul posto. In seguito, rimasto a terra dopo il primo urto, l'uomo è stato colpito da una seconda auto che si è data alla fuga. La persona investita è morta sul posto. Al momento è al vaglio anche la posizione del conducente, un ragazzo di 26 anni, del primo veicolo che si era inizialmente allontanato dal luogo dell'incidente.