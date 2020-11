Furto in una villa vicino a Roma, arrestati due uomini

Durante un controllo a bordo dell'auto su cui viaggiavano i due sono state scoperte una caldaia e una cassaforte. In seguito è emerso che si trattava di oggetti rubati poco prima in una villetta isolata

Due uomini di 26 e 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Bracciano per un furto avvenuto in una villetta vicino a Roma. I due sono stati fermati durante un servizio di controllo del territorio: i militari hanno notato un'auto sospetta che passava in una zona isolata e hanno deciso di effettuare un controllo, che ha portato a scoprire nella macchina una caldaia e una cassaforte. Quindi è emerso che si trattava di oggetti rubati poco prima in una villetta isolata, situata nelle vicinanze. I due uomini, entrambi del luogo e con precedenti, devono rispondere di furto aggravato.