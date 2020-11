Incidente a Roma in via Laurentina: morto motociclista 43enne

Un uomo di 43 anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi su via Laurentina, all'altezza di via delle Libellule, a Roma. La vittima ha perso il controllo della propria moto, forse a causa dell'alta velocità, e si è schiantata contro la recinzione di un'area privata. Inutili i soccorsi. Sul posto la polizia locale del IX gruppo Eur. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nell'incidente.