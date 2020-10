Coronavirus Lazio, Zingaretti: "Fare scelte e combattere uniti". VIDEO

"Come alcuni mesi fa, di fronte a questo pericolo, il Paese si è unito e ha vinto un rischio drammatico - ha spiegato il governatore del Lazio e segretario del Pd -, ora bisogna percorrere la stessa strada: ascoltare la scienza, gli amministratori, unire la politica, i territori. Trovare insieme una via da seguire"

"È tornato il tempo di unirci, di prendere insieme delle scelte e combattere uniti". Lo scrive su Facebook il presidente della regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E CONTAGI - L'EMERGENZA IN LAZIO). "Come alcuni mesi fa, di fronte a questo pericolo, il Paese si è unito e ha vinto un rischio drammatico, ora bisogna percorrere la stessa strada: ascoltare la scienza, gli amministratori, unire la politica, i territori. Trovare insieme una via da seguire".