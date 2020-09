Roma, barricato in casa minaccia di far esplodere bombola: arrestato

Attimi di tensione lunedì sera nel quartiere di Tor Marancia, a Roma, dove un uomo, agli arresti domiciliari per rapina, si è barricato in casa minacciando di far saltare tutto in aria con una bombola del gas dopo aver visto giungere i carabinieri per un controllo. Il 41enne è stato però bloccato e portato in ospedale per un'intossicazione acuta da stupefacenti. Ieri i militari hanno eseguito un'ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Civitavecchia, per minacce aggravate e procurato allarme, trasferendo l’uomo nel carcere di Regina Coeli.