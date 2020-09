Roma, aggredisce due carabinieri: uno spara e lo uccide

Tragedia nella notte in via Paolo Di Dono, nel quartiere romano dell'Eur, a Roma. Nel corso di un furto in appartamento, un ladro è morto dopo essere stato colpito da un proiettile esploso da un carabiniere intervenuto con un collega sul luogo della segnalazione. La vittima sarebbe un cittadino siriano di 56 anni. Aveva diversi precedenti penali: rapina, lesioni ed evasione.

La ricostruzione dei fatti

Da quanto appreso, il militare ha esploso due colpi di pistola dopo che il suo collega era stato ferito dal ladro al costato con un cacciavite. Il militare ferito è stato trasportato presso l'ospedale Sant'Eugenio per le cure del caso, mentre il complice, approfittando della concitazione del momento è riuscito a dileguarsi. In corso l'identificazione della vittima.