Roma, auto contro un palo sulla tangenziale: grave una 15enne

Grave incidente ieri sera, a Roma, sulla Tangenziale Est, all'incrocio tra la via Salaria e la Circonvallazione Salaria. Un'auto si è schiantata contro un palo.

Due feriti

Nell'impatto una donna di 67 anni e una ragazza di 15 anni sono rimaste ferite. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti sul posto per estrarle dall'abitacolo. Sono state trasportate entrambe in ospedale in codice rosso.