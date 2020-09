Omicidio Vannini, chiesta condanna a 14 anni per famiglia Ciontoli

Il sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, Vincenzo Saveriano, ha chiesto 14 anni di reclusione per i componenti della famiglia Ciontoli, considerati i responsabili della morte del 20enne Marco Vannini, avvenuta tra il 17 e il 18 maggio del 2015 a Ladispoli. Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pezzillo e i due figli Martina e Federico sono accusati di concorso in omicidio volontario con dolo eventuale nel processo di appello bis.

La richiesta di condanna

Il procuratore generale ha sollecitato la condanna per i quattro, tra cui c'è anche Martina, fidanzata di Vannini. In subordine il pg ha chiesto per i figli e la moglie di Ciontoli di valutare l'ipotesi di concorso anomalo in omicidio, in base all'articolo 116 del codice penale, e condannarli alla pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione. Il processo d'appello bis era stato disposto dalla Cassazione che aveva annullato il primo giudizio di secondo grado chiedendo di riconoscere il reato di omicidio volontario con dolo eventuale.

La ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione dell'epoca, Vannini si trovava a casa della fidanzata, nella vasca da bagno, quando nella stanza è entrato Ciontoli per prendere da una scarpiera un'arma dalla quale è partito il colpo che ha ferito il ragazzo. Secondo l'accusa, ci sarebbe stato un ritardo "consapevole" nei soccorsi. Le condizioni di Vannini si sarebbero aggravate, fino a provocarne la morte.