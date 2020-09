Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

All'aeroporto di Fiumicino inizia la sperimentazione su due voli Roma-Milano 'Covid Free', ovvero con a bordo solo passeggeri negativi. L'iniziativa in comune tra AdR, Alitalia e la Regione Lazio consente di aumentare la sicurezza nello scalo capitolino. I due voli, sui sette operativi sulla tratta, decolleranno da Roma Fiumicino e atterreranno a Milano Linate e trasporteranno solo passeggeri che hanno eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o a chi presenta la certificazione di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza e che risultano negativi. (DIRETTA)

7:13 - Da Fiumicino 2 voli Covid Free

Da oggi presso l'aeroporto di Fiumicino inizia la sperimentazione su due voli Roma-Milano 'COVID Free', ovvero con a bordo solo passeggeri negativi. L'iniziativa in comune tra AdR, Alitalia e la Regione Lazio consente di aumentare la sicurezza nello scalo capitolino. I due voli, sui sette operativi sulla tratta, decolleranno da Roma- Fiumicino e atterreranno a Milano-Linate e trasporteranno solo passeggeri che hanno eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o a chi presenta la certificazione di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza e che risultano negativi. La sperimentazione punta ad "avviare un percorso di ripresa del traffico aereo". Per questo potrebbe interessare altre tratte e altri voli "con particolare riferimento a collegamenti internazionali e intercontinentali da e verso origini con situazioni epidemiologiche di maggiore attenzione o per le quali, in assenza di screening preventivo o altre misure precauzionali speciali, vigono attualmente obblighi di isolamento fiduciario o altre restrizioni". Dunque si cerca di aumentare la sicurezza per aumentare la fiducia nei passeggeri. La sperimentazione riguarda il volo AZ 2038 delle ore 13:30 e l'AZ 2092 delle ore 17:30. Ai passeggeri si suggerisce di arrivare in anticipo perchè, qualora fossero sprovvisti del certificato che ne attesti la negatività, possono usufruire dei drive in per il test antigenico rapido a Fiumicino.

7:07 - Lazio, 139 casi e due decessi

Nelle ultime ore nel Lazio si sono registrati 139 casi, di questi 74 sono a Roma, e due decessi. Nella Asl Roma 1 sono 20 i casi nelle ultime 24h e di questi cinque sono casi di rientro, due con link dalla Sardegna, due con link alla comunità del Perù e uno dalla Grecia. Tre sono casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 47 i casi nelle ultime 24h e tra questi diciassette casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dal Bangladesh, uno dalla Spagna, undici con link alla comunità del Perù, uno dalla Bolivia, uno dall'Argentina e uno dalla Calabria. Sei i casi individuati dal medico di medicina generale. Cinque sono i contatti di casi già noti e isolati e quattro i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 3 sono 7 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sei casi con link dalla Sardegna. Nella Asl Roma 4 sono 3 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 26 i casi nelle ultime 24h e si tratta di otto casi di rientro, uno dal Trentino e sette con link alla comunità del Perù. Tre i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e sette i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi con link dalla Sardegna. Uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Due individuati in fase di pre-ospedalizzazione e sette sono i contatti di casi già noti e isolati. Nelle province si registrano 22 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono undici i casi e di questi sei sono casi di rientro tre da Singapore, due dalla Lombardia e uno con link dalla Sardegna. Tre sono contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Frosinone sono due i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano sei casi e si tratta di tre casi con link ad un cluster di una festa privata e tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano tre casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.