Roma, 43enne ucciso con una coltellata in strada: bloccati 2 sospetti

Un uomo di 43 anni è stato ucciso con una coltellata la scorsa notte per strada a Roma. E' successo in via Borghesano Lucchese, in zona Portuense. I carabinieri, che indagano sulla vicenda, hanno rintracciato e portato in caserma due sospettati, la cui posizione è al vaglio.

L'omicidio

Intorno alle 2 i militari sono arrivati sul luogo dell'aggressione, allertati da alcuni residenti. Ma per la vittima era già troppo tardi. Le indagini condotte dal Nucleo Radiomobile di Roma, dal Nucleo Operativo della Compagnia Trastevere e della Stazione Porta Portese hanno consentito di rintracciare due sospettati, uno dei quali è stato fermato a bordo di un'auto in via Pacinotti. Sul posto per i rilievi il Nucleo Investigativo di via In Selci.