Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Il sabotaggio del laboratorio per analizzare i tamponi a Rieti e un atto vile e assurdo. Un gesto non tollerabile e un atto contro la salute pubblica. Auspico che vengano individuati i responsabili", così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

8:04 - Sabotato laboratorio a Rieti. D'Amato: "Atto vile"

"Il sabotaggio del laboratorio per analizzare i tamponi a Rieti e un atto vile e assurdo. Un gesto non tollerabile e un atto contro la salute pubblica. Auspico che vengano individuati i responsabili. La rete del servizio sanitario regionale si è già messa in moto per garantire che non ci sia alcuna interruzione del servizio". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Il sabotaggio è stato reso noto dalla direzione aziendale della Asl di Rieti e riguarda il Laboratorio analisi dell'ospedale de' Lellis per processare i tamponi Covid-19. In particolare, sono stati manomessi, un computer e l'amplificatore Real Time Pcr che l'Azienda aveva installato lo scorso giugno.