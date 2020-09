Roma, rapinano sala slot armati di bastoni: sette ricercati

Sette persone sono ricercate per una rapina avvenuta nella notte in una sala slot di via Villa Severino, a Roma. Secondo quanto ricostruito, i rapinatori sono entrati nel locale con passamontagna sul volto e armati di mazze. Hanno rubato un bancomat e una macchina cambia denaro poi, dopo aver caricato la refurtiva su un furgone, sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Ponte Milvio e del Reparto Volanti che, dopo alcune ricerche, hanno individuato il furgone su via Aurelia, nei pressi del campo nomadi Monachina. Il furgone è stato sequestrato. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.