Incidente stradale a Roma, 2 morti e un ferito: chiuso tratto sull’A1

Una vettura, dopo aver perso il controllo, ha invaso la corsia adiacente in cui il traffico procedeva in direzione Firenze, coinvolgendo altre due auto. Sul posto soccorsi sanitari, meccanici, polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia

Alle ore 19:00 circa, sulla autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio A1/Diramazione Roma nord e Ponzano Romano, in direzione Firenze, che era stato chiuso alle 17:30 circa a causa di un incidente avvenuto al chilometro 527 e che ha causato due morti e un ferito.

L’incidente

Nell'incidente una vettura che procedeva lungo la corsia in deviazione verso Roma, dopo aver perso il controllo, ha invaso la corsia adiacente in cui il traffico procedeva in direzione Firenze, coinvolgendo altre due vetture. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

I disagi per il traffico

Sul luogo dell'evento, al momento, si circola su due corsie in entrambe le direzioni e si registrano sei chilometri di coda verso Roma, cinque verso Firenze e quattro sulla Diramazione Roma nord verso l'allacciamento con l'A1.