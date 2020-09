Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il test rapido salivare è meno invasivo dei tamponi e una delle possibili applicazioni potrebbe essere quella nel mondo scolastico, soprattutto per i bimbi più piccoli

"Presso il laboratorio nazionale di riferimento dell'Istituto Spallanzani si sta sperimentando il test salivare rapido e sono attesi i risultati entro la fine del mese". Lo ha comunicato l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:23 - Lo Spallanzani: "Test rapido salivare, risultati a fine mese"

"Presso il laboratorio nazionale di riferimento dell'Istituto Spallanzani si sta sperimentando il test salivare rapido e sono attesi i risultati entro la fine del mese". Lo ha comunicato l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Il test rapido salivare è meno invasivo dei tamponi e una delle possibili applicazioni potrebbe essere quella nel mondo scolastico, soprattutto per i bimbi più piccoli proprio per l'assenza di invasività (rispetto al tampone orofaringeo) e per la rapidità del risultato.