Incendio a Sperlonga, evacuate case e residence

Un vasto incendio è divampato nella notte a Sperlonga, località balneare nel sud Pontino. Diversi ettari di vegetazione sono andati a fuoco nella zona di Punta Cetarola, un'area protetta che sovrasta l'area archeologica della Villa di Tiberio, e nella zona di Fontana della Camera. All'alba i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, grazie all'aiuto dei canadair, sono riusciti a domare completamente le fiamme, visibili anche a chilometri di distanza e propagatesi velocemente a causa del forte vento.

In via precauzionale sono state fatte evacuare alcune case e strutture turistiche. Non si registrano feriti. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Tra le ipotesi anche quella di un rogo doloso.