Roma, non si ferma all'alt e tenta di investire carabiniere: arrestato

A Roma un uomo di 25 anni, di origini peruviane, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

La ricostruzione dei fatti

Ieri pomeriggio i militari hanno imposto l'alt al giovane, in transito a bordo di un'auto, ma lui non si è fermato. Anzi, ha addirittura accelerato tentando di investire un carabiniere e scappando ad alta velocità. Ne è scaturito un concitato inseguimento, nel corso del quale il 25enne ha invaso più volte il senso di marcia opposto e percorso alcune strade contromano.

L'arresto

Arrivato all'altezza di alcuni stabili abbandonati in via Casal Boccone, il giovane ha abbandonato l'auto e ha continuato la fuga a piedi tentando di far perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti. I carabinieri lo hanno raggiunto e arrestato.