Roma, senza mascherina a fontana di Trevi poi aggredisce tre agenti

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale a Roma, vicino alla Fontana di Trevi, dopo essersi rifiutato di indossare la mascherina contro la diffusione del Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA A ROMA) e aver agito con violenza nei confronti degli agenti di polizia intervenuti.

L'arresto

Ieri sera una pattuglia della polizia locale, durante i controlli nell'area, ha invitato il ragazzo a indossare la mascherina a causa dell'alto numero delle persone presenti in quel momento. Il giovane in un primo momento si è rifiutato poi, quando gli agenti del I Gruppo Centro "ex Trevi" lo hanno avvicinato per chiedergli i documenti, ha reagito tentando di sottrarsi al controllo con la violenza. Uno degli operatori nel bloccarlo ha riportato la frattura di una mano. Leggermente feriti anche altri due componenti della pattuglia . Il ventiduenne, con numerosi precedenti penali, è stato tratto in arresto e portato negli uffici di via della Greca a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del processo per direttissima che si terrà stamattina.